Foppe Klooster over zijn ervaringen met de Familieraad van GGZ Friesland:‘Het geeft energie dit werk te doen’

,,Ik ben in de Familieraad gegaan omdat ik compassie heb met de geestelijke gezondheidszorg en ervaring heb met medezeggenschap”, verklaart hij nader.

Familie en naasten zijn een belangrijk onderdeel in de zogenaamde triage -de samenwerking tussen patiënt, hulpverlener en naastbetrokkenen- als het gaat om de herstelroute van patiënten bij GGZ Friesland.

,,Iemand die wordt behandeld, komt altijd ergens vandaan. Die heeft minstens één familielid, vriend of desnoods de bakker op de hoek. Het is belangrijk om dat netwerk er bij te betrekken. Daardoor is iemand mede gevormd”, aldus Klooster. ,,Als dat vergeten wordt, raakt iemand geïsoleerd.”

"De behandelperiode is als het goed is tijdelijk, maar het leven van de patiënt gaat door. Juist daarom is het zo belangrijk om naastbetrokkenen te blijven betrekken en hen niet gaandeweg kwijt te raken. Dat hele systeem is van wezenlijk belang voor de patiënt en diens omgeving, zowel voor, tijdens als na het zorgtraject”, zegt Joan Siep-Drent, coach en adviseur van de Familieraad van GGZ Friesland.

Klooster vult aan: ,,De Familieraad staat ervoor de samenwerking met naasten te borgen en de directe betrokkenheid bij het herstelproces verankerd te zien binnen de ggz. Dit is onze hoofdfunctie als medezeggenschaps- en adviesorgaan.”

Om dat te blijven doen, zoekt de Familieraad extra leden. Het belangrijkste wat de Raad van de leden vraagt is dat zij affiniteit hebben met de geestelijke gezondheidszorg en op constructieve wijze willen meedenken over -en bijdragen aan- het familiebeleid binnen GGZ Friesland.

Gemiddeld zijn Klooster en de zijnen zo’n 8 tot 12 uren per maand kwijt aan hun vrijwillige werkzaamheden. Er wordt maandelijks vergaderd met de hele raad en eens per kwartaal met de directiedivisies.

Het is het waard, volgens Klooster. Hij besluit: ,,Het geeft enorm veel energie om dit betekenisvolle werk te doen.”