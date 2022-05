Foppe en Heero geven startschot Jubileumweken Julianaschool

Klaas Jan Visser, directeur: “Eindelijk mogen we ons 100-jarig bestaan vieren op een manier, die bij onze school past. Al meer dan 100 jaar zijn we een soort ‘grote dorpsschool’ in de stad met een groot gevoel van saamhorigheid en hart voor de samenleving. Dit kenmerkt ook onze keuze om op deze wijze ons jubileum te vieren. We zijn blij!”

Samen in beweging

Het motto van IKC Juliana is ‘samen in beweging’ en dat precies wat de leerlingen gaan doen. Vandaag klonk het symbolische startschot van een sponsoractie, waarmee geld wordt ingezameld voor het Foppe Fonds. Het fonds zet zich in voor jongeren voor wie sporten niet vanzelfsprekend is. Dit kan zijn vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking of omdat ouders door financiële omstandigheden hun kind niet kunnen laten sporten. Na de opening kwam Heero samen met de groepen 1 tot en met 4 sportief in actie op het bewegingscircuit in de gymzaal. Foppe de Haan deelde in groepen 5 tot en met 8 zijn enthousiasme over bewegen en voetballen in het bijzonder. De leerlingen luisterden geboeid en stelden uiteenlopende vragen van ‘Heeft u ook een vrouw?’ tot ‘Waarom heeft u het Foppe Fonds opgericht?’. De leerlingen kunnen niet wachten om aanstaande vrijdag ‘samen in beweging’ te komen tijdens de sponsorloop.

Toen, nu en later… op naar de finale

Gedurende de komende weken worden er diverse workshops door Akte 2 georganiseerd voor de leerlingen. Er zal volop aandacht zijn voor creativiteit, muzikaliteit en sportiviteit. Van workshops drums tot dans, van kleding maken tot catwalk lopen. De rode draad in de workshops is aandacht voor het thema ‘toen, nu en later’. Zo wordt er toegewerkt naar het grootse Julianaschool Festival dat op woensdag 25 mei gehouden wordt. Deze bijzondere avond wordt geopend door het zingen van het nieuwe schoollied door alle leerlingen. De talenten van de Julianaschool zullen daarna hun podiumkunsten vertonen aan hun ouders en verzorgers. De voorstellingen worden tussen half 7 en half 9 ’s avonds opgevoerd.

Foppe de Haan beantwoordt vragen van leerlingen in de bovenbouw van de Julianaschool in Sneek. Foto openingshandeling: Foppe de Haan en Heero openen de doos met waterflessen onder toeziend oog van schooldirecteur Klaas Jan Visser op de Julianaschool in Sneek.

Kijk ook eens op www.julianaschool-sneek.nl