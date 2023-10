Foppe de Haan neemt je mee naar het Jopie Huisman Museum in Workum: “Het is gewoon hartstikkene mooi”

Foppe de Haan, oud-trainer van sc Heerenveen, Jong Oranje en een icoon voor de stimulering van sport voor de jeugd in Frysl ân, is lid van de Vrienden (de ‘Fiskclub’) van het Jopie Huisman Museum in Workum.

“In de beginjaren negentig schilderde Jopie Huisman de voetbalschoenen van Abe Lenstra. We wilden bij de sc Heerenveen Abe wat meer ‘beleven’. Welnu, zulke voetbalschoenen waren er natuurlijk niet meer. Jopie Huisman schilderde in eerste instantie veel te moderne schoenen. Die had Abe nooit gehad. Ze hebben toen gezorgd dat hij een paar oude voetbalschoenen kreeg, met van die snoeiharde neuzen. Het schilderij daarvan kreeg de voetbalclub toen het nieuwe Abe Lenstrastadion werd geopend, terwijl Jopie zijn werk toen al niet meer wilde afstaan. Maar wel aan ons. In die periode zijn we natuurlijk ook een keer naar het Jopie Huisman Museum in Workum gegaan en zagen wat een prachtig werken deze man had gemaakt. Mijn vrouw Gé en ik zijn er eigenlijk nooit meer los van gekomen.”

Tijdsbeeld

“Ze hebben nu weer een andere en ruimere opstelling gemaakt van de permanente tentoonstelling van de werken van Jopie Huisman. Ik vind dat de schilderijen daardoor nog beter tot hun recht komen. Ook dat ze een heleboel werken uit het depot hebben gehaald en nu ook tentoonstellen; dan zie je toch nog weer meer kenmerken en tijdsbeelden van de schilder Jopie Huisman. Ik heb daardoor een paar schitterende landschappen gezien, zo donker, zo sfeervol, maar ook zo sinister. Geweldig.

Het mooiste blijven natuurlijk de zo met precisie gemaakte werken, de beroemde stukken van Jopie. Hoe kun je nu zóveel gevoel in een geschilderde broek, hemd of sokken leggen? En toch krijg ik dat gevoel elke keer weer als ik die schilderijen bekijk. Want dat is z’n kunst, dát gevoel weergeven. Je ziet aan zo’n broek dat Huisman zich rot voelde toen hij het schilderde. En dan die precisie. Dat hij elke spijker, elke schroef, elk draadje, elke breisteek van een onderbroek, wat er echt was, ook heeft vastgelegd. Dát is een kunst.”

‘Bolderkarre’

“En dan is ‘kunst’ dus niet een ‘kunstje’. Mooie, echte kleuren, precies geschilderd, maar altijd die sfeer, dát gevoel erin. In de zijzaal hangt nu het werk uit het depot en daar zag ik ineens een door hem geschilderde ‘bolderkarre’. Hoe kan een bolderkar nu sfeervol zijn? Nou deze is het wel...

Eigenlijk kun je pas oordelen over zijn werk als je zelf naar het Jopie Huisman Museum toegaat en alles bekijkt. Dan kun je ook nog luisteren naar de bijgeleverde audio en dan hoor je Jopie Huisman praten over de schilderijen. Hij is in 2000 overleden, maar ik heb Jopie dus nog gekend. Niet intensief overigens. Riemer van der Velde, toenmalig voorzitter sc Heerenveen, had écht contact met hem. Jopie had mooie verhalen.”

Mooi

“Toch wel heel speciaal als je naar het museum gaat van een schilder die je gekend hebt. Maar dat hebben de meeste mensen niet en toch zou ik ze aanraden eens in het Jopie Huisman Museum in Workum rond te lopen. En ik kan iedereen vertellen dat, als je dat doet, iedereen dat gevoel dan krijgt wat ik daar ook heb. Die begeestering. Hoe hij al die gewone algemene dingen toch wel heel apart op doek heeft gezet. Het is gewoon hartstikkene mooi.”

Foto's: Thomas Vaer