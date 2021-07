Fontein van Fortuna weer terug op z’n plaats

Afgelopen voorjaar werd het kunstwerk van de Duitse kunstenaar Stephan Balkenhol ( die vanmorgen zelf niet aanwezig was) uit het water gelicht om verschillende gebreken te verhelpen. Zo werd het draai-mechanisme gerepareerd. De lager in de bol, waardoor beeld draait was defect. De oude lager is vervangen door een steviger exemplaar.

Niet alles goud wat er blinkt

Ook de coating van het draaiende kereltje met de hoorn des overvloed is vervangen, een coating die beter blijft zitten. De vorige coating zou niet bestand zijn tegen slootwater…

Opvallend is dat de zwarte kleur van de broek nu veel glanzender is, maar de bol waarop het beeld draait is veel fletser van kleur. Het is niet meer ‘goud’ wat er blinkt.

De gemeente Súdwest-Fryslân draait niet voor de kosten op, die vallen onder de garantie liet verantwoordelijk wethouder Mirjam Bakker eerder al weten.