Folkkoor Rolling Home treedt 14 Mei op in Zalencentrum De Treemter te Balk

Sinds langere tijd wordt er weer gerepeteerd met de vernieuwde muzikale leiding. Het resultaat willen we graag laten horen. In De Treemter is het bevriende koor Novum Canticum uit Apeldoorn eveneens te beluisteren. Zie: www.novumcanticum.nl Dit gemengde koor zingt een mix van licht klassiek tot populaire muziek; Fix you,Onlytime, Abba etc. Het is een gezellig koor voor iedereen die van zingen houdt en ze vinden het geweldig on samen met Folkkoor RollingHome op te treden tijdens hun ‘logeerweekend’ in Gaasterland.

Laat u verrassen op 14 Mei in De Treemter te Balk.

Aanvang 20.15 uur

Zaal open 19.45 uur

Entree 12,50 euro inclusief kopje koffie of thee

Kaartverkoop via:

info@rollinghome. Eventbrite (rollinghome) info@detreemter.frl ; 0514-601847