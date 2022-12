Folkert legt vast!... 'Kryst yn Wâldsein' wordt 'Mist yn Wâldsein'

WOUDSEND - Folkert Folkertsma trekt er regelmatig opuit om foto's te maken. Vrijdagavond had hij het plan om tijdens 'Kryst yn Wâldsein' een fotoreportage te maken voor GrootDeFryskeMarren en GrootSneek. De mist en gladheid gooiden roet in het eten, het sfeervolle kerstevenement werd afgelast. Maar in Woudsend waren ze el wel klaar voor en Folkert was er toch. Daarom wel deze beelden van een kerstig Wâldsein.