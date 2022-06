Fokheisen Sneker Pan daverend succes

SNEEK- Dat Mark Borggeld en Ina Rijpma gisteren de titel Fries kampioen Fokheisen in de wacht sleepten was bijzaak, dat het evenement na twee jaar weer uitbundig gevierd kon worden was verre weg het belangrijkst. Wie gistermiddag rond de klok van vijf uur langs ’t Ouwe Vat fietste waande zich even in Sneekweeksferen. Een vol terras, veel publiek en twee grandioze animators in de personen van de gebroeders Fokko & Wout de Jong die voor een geweldige sfeer zorgden.