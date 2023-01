Focus Fitness Fox 3 iPlus review

Met allerlei verschillende varianten, is het dus ook logisch dat je eerst het nodige wilt uitzoeken. Speciaal daarom hebben wij één van de populairste crosstrainers, de Focus Fitness Fox 3 iPlus crosstrainer voor je van A tot en met Z doorgelicht. In deze review lees je alles wat jij moet weten voordat je uiteindelijk overgaat tot het doen van een aankoop.

De voordelen van de iPlus module

Voor de mensen die de Focus Fitness Fox 3 kennen, vragen zich vast af wat de meerwaarde is van de zogeheten iPlus module. Dit heeft als voordeel dat je de crosstrainer kunt koppelen van je telefoon of andere apparaat die beschikt over de speciale app. Op deze manier kun je namelijk trainen in een speciale virtuele omgeving. Dit zorgt er namelijk voor dat je het idee hebt alsof je daadwerkelijk in die omgeving aan het trainen bent. Zo kun je bijvoorbeeld niet alleen voelen dat je een heuvel opgaat, maar zie je dit ook terug op je scherm. Het leuke hieraan is, is dat het een stuk leuker is om te trainen. Sterker nog, ook de prestaties en motivatie gaan er zienderogen op vooruit.

Wat mag je verwachten?

Kies jij voor de Focus Fitness Fox 3 iPlus, dan mag je verwachten dat je een crosstrainer hebt die stabiliteit biedt tijdens het trainen. Dit houdt in dat je crosstrainer tijdens het trainen niet beweegt. Goed om te weten is wel dat het apparaat zelf een gewicht heeft van 48 kilo en een maximaal belastbaar gewicht van 120 kilo heeft. Je kunt je dus wel voorstellen dat de stabiliteit geen enkele uitdaging vormt voor deze crosstrainer. Kijkend naar het vliegwiel, dan zien we dat deze een gewicht heeft van 7 kilo. Niet direct ontzettend zwaar, maar wel voldoende om goed te kunnen trainen. We hopen je op deze manier inzicht te hebben kunnen geven in de Focus Fitness Fox 3 iPlus, zodat je uiteindelijk een weloverwogen beslissing kunt nemen.