FNV en CNV: Metaalwerkers Friesland staken op grootste autoterras

De stakers komen dinsdag bij elkaar in Leeuwarden, waar ze met hun auto’s een enorm terras gaan maken. Masja Zwart, bestuurder FNV Metaal: ‘De stakers zijn het zat dat werkgevers geen eerlijke en moderne cao willen en dat ze bovendien al maanden niks van zich laten horen. De medewerkers voelen zich behoorlijk in de kou staan.’



De stakingen zijn onderdeel van landelijke estafettestakingen die in januari begonnen. Inmiddels zijn er duizenden stakers geregistreerd bij meer dan honderd bedrijven. ‘Onder het genot van een gehaktbal gemaakt door de Leeuwarder slager die de grootste gehaktbal ter wereld heeft gemaakt, gaan we dinsdag een poging doen het grootste auto-terras van Nederland te vormen. Alles natuurlijk coronaproof’, aldus Zwart.



Geen overeenstemming Vakbonden en werkgevers zijn sinds september in gesprek over een nieuwe cao Metalektro. Tot nu toe bieden de werkgevers een loonsverhoging van 2,25 procent over twee jaar. Dat is ongeveer 1,1 procent per jaar. Ook over een betere werk-privébalans en eerder stoppen met werken is geen overeenstemming tussen bonden en werkgevers.



Eerlijke deel FNV en CNV eisen daarnaast meer zekerheid voor flexwerkers, bijvoorbeeld door ze na een jaar een vast contract te geven. En de vakbonden willen dat de lagere salarisschaal voor jongeren verdwijnt, zodat ze sneller meer kunnen gaan verdienen in de metaal. Tristan Westra, bestuurder CNV Vakmensen: ‘We vragen doodnormale zaken, geen gouden bergen. Over het jaar 2020 heeft het merendeel van de metalektrobedrijven goed gedraaid. Daarom willen wij ons eerlijke deel.’



160.000 mensen De Metalektro is een van de grootste sectoren van het land. Onder de cao vallen 160.000 mensen die werken bij ongeveer 1000 bedrijven als Accell, Stork, Damen, Fokker, Quadient, DAF, Siemens en Scania.