FNP zet verjonging en vernieuwing door

FRYSLAN - Op weg naar de verkiezingen voor Provinciale Staten en Wetterskip Fryslân zet de FNP de verjonging en vernieuwing in de partij door. Dit blijkt uit de kieslijsten die het bestuur op 23 september a.s. voorleggen wil aan haar leden.

De 31-jarige Sijbe Knol van Sint-Anne is lijsttrekker en beoogde gedeputeerde. Nummer 2 op de lijst is politieke nieuwkomer Dinie Visser (48) uit Sneek. Zij is adviseur bij de Regiobank. Nummer 4 Sita Land-Dotinga (31, Surhuzum), nummer 6 Tjitte Hemstra (25, Wytgaard) en nummer 7 Nynke Hinke Rintjema (19, Burgum) zorgen voor verjonging.

Oud-wethouder Fedde Breeuwsma uit Dokkum (65) op plek 3 en Statenlid Gerben van der Mei uit Tsjummearum (64) zorgen voor de nodige ervaring op de kieslijst.

Voor de verkiezingen van het Wetterskip trekt biologisch boer Bert Vollema uit Tsjom (48) de lijst. Bram Bonnema uit Frjentsjer (67) staat op plek 2 en GGD-beleidsadviseur Trijntje Albada uit Twellingea (31) op 3.