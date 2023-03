FNP wil duidelijkheid van de gemeente over de gaswinning in Top en Twel

OPPENHUIZEN - De gaswinning zorgde tussen 2015 en 2017 voor veel onrust in de dorpen Top en Twel. Nadat het ministerie van Economische Zaken eind 2016 een definitief besluit nam en dit besluit later nog eens behandeld is bij de Raad van State, werd het stil rond de gaswinning in beide dorpen.

Nu bereiken de FNP berichten dat de gaswinning in Top en Twel binnenkort weer actueel wordt. Gaswinbedrijf Vermilion zou voorbereidingen treffen om de gastransportleiding Ried-Bozum-Oppenhuizen aan te leggen. Tijd om weer aan de boom te schudden en iedereen bij de les te houden, vinden ze bij de FNP. Daarom heeft de fractie schriftelijke vragen gesteld aan het College over de gaswinning in het tweelngdorp.

Nulmeting

De FNP wil weten of het College ook op de hoogte is en betrokken is bij deze ontwikkelingen. Verder zijn er vragen gesteld over de nulmeting voor gebouwen en bouwwerken die vooraf, voordat de gaswinning begint, uitgevoerd moet worden. Hoe ziet deze nulmeting eruit en wat zijn de juridische kaders? Welke gebouwen en bouwwerken kommen in aanmerking voor de nulmeting en zitten hier ook bouwwerken tussen waar de gemeente zelf eigenaar van is?

Prinses Margriettunnel

Ook zijn er vragen gesteld over de toestand met de Prinses Margriettunnel. Volgens de FNP moet voorkomen worden dat er schade ontstaat door zowel het veranderende grondwaterpeil als de gaswinnning. De FNP is benieuwd welke acties het College neemt om dit scenario te voorkomen en hoe de bewoners daarover geïnformeerd gaan worden.

Het College moet nog reageren op de schriftelijke vragen.

Bron: Topentwelonline.nl