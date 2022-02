FNP Súdwest-Fryslân bot fernuvere oer beamekap lâns de sneldyk A7

BOALSERT - FNP Súdwest-Fryslân hat opheldering frege by Rykswettersteat oer it rigoreus beamroaien oan de A7 tusken Boalsert en Nijlân. Under oare it folslein fuortheljen fan beammen en struken oan it ‘Laerd en Saerd’ rjochting Wolsum.