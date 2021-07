Fluitend door Friesland

In het weekend van 28 en 29 augustus trekken Nyk de Vries en de vier blokfluitisten van het Cohda Kwartet met een bijzonder programma van muziek en gedichten langs de Friese elf steden. Het eerste concert vindt plaats op zaterdagochtend in theater de Bres in Leeuwarden. Via bijzondere locaties als het museum Houtstad-IJlst en het expeditieschip van Willem Barentsz in Harlingen eindigt het gezelschap zondagavond in de Bonifatiuskapel te Dokkum. Nyk de Vries is schrijver en muzikant en sinds 2019 de Dichter fan Fryslân. In de gedichten vertelt hij verhalen van mensen en hun reis door het leven. De concerten van het Cohda Kwartet staan bekend om hun afwisselend karakter en gevarieerde programma’s. Samen zetten zij een voorstelling neer waarin muziek en poëzie samensmelten en die het publiek een unieke ervaring bezorgt.

De afgelopen maanden waren vrijwel alle podia gesloten. Dit project is op poten gezet om de podia naar het publiek te brengen en zo voorstellingen weer toegankelijk te maken. Het Fonds Podiumkunsten draagt bij aan dit project via de regeling Balkonscènes.

Over het Cohda Kwartet

Vier enthousiaste en professionele blokfluitisten vormen een hecht kwartet dat het plezier in het spelen uitstraalt naar het publiek. Het repertoire bestrijkt alle eeuwen van geschreven muziek, van vroeg renaissancestukken tot aan hedendaags klassiek en jazzy nummers. Een combinatie van respect voor de historische uitvoeringspraktijk en open staan voor de moderne tijdgeest. Het kwartet bestaat uit Anneke Hoekman, Marit Darlang, Stephan Esmeijer en Lies van der Grient.

Over Nyk de Vries

Nyk de Vries is dichter, schrijver en muzikant. Sinds 2019 is hij Dichter fan Fryslân. Hij treedt regelmatig op, veelal ondersteund door muziek. Dit voorjaar verscheen de speciale Friestalige bundel met ultrakorte verhalen 'It bêste fan Nyk de Vries - humor út de Walden' met prachtige illustraties van Willie Darktrousers. Zijn gedichten verschijnen met regelmaat in de krant en met filmer Herman Zeilstra maakt hij korte poëziefilms o.a. voor Omrop Fryslân.

Concertroute

Leeuwarden (zaterdag 28 augustus 10:00 uur)

Sneek (zaterdag 28 augustus 12:15 uur)

IJlst (zaterdag 28 augustus 14:00 uur)

Sloten (zaterdag 28 augustus 16:00 uur)

Stavoren (zaterdag 28 augustus 18:00 uur)

Hindelopen (zaterdag 28 augustus 20:00 uur)

Workum (zondag 29 augustus 10:00 uur)

Bolsward (zondag 29 augustus 11:45 uur)

Harlingen (zondag 29 augustus 13:45 uur)

Franeker (zondag 29 augustus 15:45 uur)

Dokkum (zondag 29 augustus 20:00 uur)

