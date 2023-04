Flitsende start Friso Sneek in eerste play-offfinale

SNEEK- Voor een propvolle en uitgelaten Sneker Sporthal hebben de dames van Friso Sneek een droomstart gemaakt in de eerste wedstrijd van de finale om het Nederlands kampioenschap! Voor de ogen van de NOS en Omrop Fryslân behaalden de dames van trainer/coach Harry van den Brink een aftekende zege op VV Utrecht dat in deze partij geen schijn van kans had tegen de uitstekende spelende Sneker formatie. Het klaterende applaus na afloop was in de hossende Sneker arena – waar het Friese volkslied weer ouderwets in ere hersteld klonk - dan ook meer dan een terechte uiting aan het prima spel van Friso Sneek.

Prikkelende poll

Ogenschijnlijk geprikkeld door het feit dat de poll in Tijd voor Volleybal Utrecht 66 procent overwinningskansen toegedicht had en de prikkelende woorden van presentator Jeffrey Klok dat deze mensen het vaak bij het rechte eind hebben, tartte Friso Sneek allesbehalve deze voorspelling. Nee, de Snekers negeerden deze poll en trokken in het thuisduel fel van leer tegen de verliezend bekerfinalist uit de Domstad.

Dynamisch

Van den Brink opereert de laatste week steeds in dezelfde basisopstelling: Nynke Oud, Anniek Siebring, Rixt van der Wal, Britt Schreurs, Anlène van der Meer, Lisan Siemonsma en libero Rixt Scholten lieten zien dat zij op dit moment in een flow zitten. Een compliment aan het hele team waar veel mensen gelijkwaardig zijn en het geheel zo dynamisch speelt. Het draait bij Friso Sneek dat de laatste weken zo constant opereert.

Scholten constante factor

Tegen Utrecht was dat niet anders. Opvallend de killblocks van Rixt van der Wal en Britt Schreurs en het uitstekende verdedigende werk van Rixt Scholten. De lichtvoetige Scholten voelt zich steeds beter thuis in het liberoshirt en is inmiddels een hele constante factor in de verdediging en de passing. Zonder de overige mensen tekort te doen overigens, want de gehele ploeg speelt zo solide en een kleine hapering zoals in de derde set zorgde voor geen enkele onrust.

Stoomtrein

In de eerste set maakte Friso Sneek het verschil na de time out op 11-9. Schreurs en Van der Wal trokken de kar en via 15-11, 19-13 en 22-15 blokkeerde Britt Schreurs haar ploeg naar 25-17. In de tweede set een feller Utrecht dat Friso Sneek tot 12-11 kon bijbenen en vervolgens de stoomtrein uit Sneek aan zich voorbij zag gaan. Op 24-22 werd het eerste setpunt benut en stond er een prachtige 2-0 in sets op het Sneker scorebord. En nu? Zouden de gasten de rug rechten zoals eerder was de grote hamvraag?

Superieur Friso Sneek

Nee dus. Ook in de derde een superieur Friso Sneek. Utrecht had o.a. Ana Rekar en Iris Reinders gewisseld, maar ook de remplacanten hadden geen grip op de flitsende Snekers. Via 14-9 en 18-14 met Lisan Siemonsma op serve denderde de thuisploeg naar een steady 25-16 zege.

Tjokvolle hal

Daarmee kreeg de tjokvolle en sfeervolle hal wat het verdiende: een flitsende start van de play-offs en een fikse ruggensteun voor Friso Sneek dat de opponent met een maximale nederlaag richting Utrecht stuurde. Zaterdag wacht het tweede duel met nieuwe kansen voor beide teams. Wie zaterdag Friso Sneek zag acteren zal stiekem al een klein feestje hebben gevierd. De bekende worst voor de neus is wat dichterbij gekomen, maar na het weekend komt er meer duidelijkheid.

Bron: VC Sneek