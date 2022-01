Flitsende start 2022 De IJsster met nieuwe hoofdsponsor

Met echte Sneker roots, in 1871 opgericht onder de naam Wiersma Oliehandel, is Future Fuels inmiddels gevestigd in Oudehaske. De onderneming is actief als groothandel in duurzame brandstoffen en heeft daarmee als doel een bijdrage te leveren aan het verkleinen van het klimaatprobleem. Directeur Germ Wiersma verwoordt hun missie: “Wij willen als ‘rentmeesters’ elke dag graag verantwoorde keuzes maken voor de toekomst van wat ons is toevertrouwd: de natuur, het milieu en onze kinderen. Aanvankelijk voerde ons bedrijf de brandstof aan met een skûtsje. De vroegere skûtsjeschippers hadden in de winterperiode geen werk en geen inkomsten en verdienden hun geld door deelname aan schaatswedstrijden’’, vertelt Germ enthousiast. ‘’De link met De IJsster is daarmee al snel gelegd. We zijn ontzettend trots op deze samenwerking met De IJsster en dragen op deze manier graag bij aan sport en gezondheid vanuit het maatschappelijk verantwoord ondernemen.’’

Naast De IJsster als sportvereniging sponsort Future Fuels ook een sociaal project dat tegen armoede onder kinderen strijdt, Compassion, een maatschappelijk project, de KNRM, en een cultuurobject, het Earnewâldster Skûtsje. Voorzitter van De IJsster, Jelle Johan Hoomans: “Fantastisch dat we de komende vijf jaar mogen samenwerken met een hoofdsponsor die zo sterk zijn maatschappelijke bewustzijn toont. Samen hebben we als doel dat de vereniging zich de komende jaren op meerdere terreinen kan doorontwikkelen. Wij willen van grotere betekenis worden voor onze leden, onze sponsoren en de stad Sneek en omgeving”.