Flits van Snits wint zijn vierde NK-titel op de weg in Breda

Gelukkig werd Aldo Klomp bereid om op te treden als zijn piloot. Aldo heeft ruime ervaring in het tandem rijden met paralympische renners. Dus van helemaal onvoorbereid op een tandem stappen was voor hem geen sprake.

Andere piloot

Voor Leon was dat wel anders, hij moest weer wennen aan een andere piloot. Maar hij pakte het professioneel op en reed een dijk van een koers met soms snelheden van boven de 54 kilometer. Je moet maar durven om met deze snelheden volledig te vertrouwen op je, onbekende, piloot terwijl je niets ziet! Na ruim 23 km kwamen Leon en Aldo nipt als tweede over de streep, maar doordat Leon in een andere klasse valt als tandemrijder, werd hij toch, voor de vierde keer op rij, Nederlands Kampioen Tandems op de weg.

Zijn prijzenkast heeft bijna geen plaats meer voor al zijn medailles en bekers, maar ook zijn rood-wit-blauwe truien, 8 in totaal nemen, steeds meer ruimte in beslag. Op 8 juli aanstaande gaat hij met Fabian zijn titel Nederlands Kampioen Tijdrijden in Deventer verdedigen. Hopelijk met net zoveel succes