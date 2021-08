Flits van Snits wint weer over all bij de tijd- en wegrit in Amsterdam

SNEEK- Leon Brinksma, stoker van het Fryske Tandem Team, heeft samen met zijn piloot Benny van de Kooi bij de tijd- en wegrit de snelste tijden van alle deelnemers gereden. De wedstrijden werden georganiseerd door Only Friends uit Amsterdam.

Only Friends is een sportstichting die sporters met een lichamelijk en/of een verstandelijke handicap de gelegenheid biedt om hun sport te beoefenen. Momenteel zijn er rond de 850 sporters actief.

Leon en Benny reden als laatste starter de 6 kilometer tijdrit met een gemiddelde snelheid van 41,3 km per uur op het snelle maar bochtige parcours met een aardige klim. De rest van het deelnemersveld had op hun tijd geen antwoord en zo werden Leon en Benny als allersnelsten gehuldigd.

In de wegrit bleven alle Nederlandse kampioenen de eerste paar ronden dicht bij elkaar. Een pracht gezicht al die rood-wit-blauwe truien die elkaar geen meter voorsprong gaven. Maar gaandeweg, in het parcours van 32 kilometer, vielen er gaten en moest er gelost worden. Echter de tandem bleef meegaan en sloeg 3 ronden voor de finish toe en kwam met een ruime voorsprong en een gemiddelde van 37.0 kilometer als eersten over de streep. Weer de allersnelsten.

Het seizoen zit er nu op, met 6 overwinningen, waaronder het tweevoudig Nederlands Kampioenschap, uit 6 wedstrijden, kan dit korte wedstrijdseizoen als geslaagd beschouwd worden voor het Fryske Tandem Team van Leon Brinksma en zijn piloten Benny van de Kooi en Fabian de Wolf.