Flits van Snits wederom Nederlands kampioen tijdrijden

DEVENTER- Vrijdag 8 juli jl. was in Deventer het Nederlands kampioenschap tijdrijden voor ID-cycling. Leon 'De Flits van Snits' Brinksma was erop gebrand om zijn Nederlandse titel hier te prolongeren.

Voor deze wedstrijd werd Leon herenigd met zijn oude piloot Patrick Knippels. Patrick was al eerder piloot bij het Fryske Tandem Team, maar hij werd de afgelopen jaren geplaagd door meerdere blessures. Inmiddels is hij volledig hersteld en stond hij te popelen om de eerste wedstrijd met Leon te rijden.

Moeilijk parcours

Het was een wedstrijd van 15 km op een moeilijk parcours vol scherpe bochten. Dit is extra lastig voor tandems. Ook stond er een straffe wind. Leon en Patrick gingen strijdlustig van start en reden een goede wedstrijd. Met een gemiddelde van 38 km per uur kwamen zij over de finish.

Het duo werd eerste bij de tandems. Zo prolongeerde Leon zijn titel. Overall kwamen zij als tweede over de meet. Met deze overwinning sleepte De Flits van Snits alweer zijn vijfde Nederlandse titel tijdrijden binnen. Het totale aantal Nederlandse titels komt hiermee op negen!