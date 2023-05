Flits van Snits wederom Nederlands kampioen op de weg

ZEIJEN- Zondag 21 mei werd het NK weg voor wielrenners met een verstandelijke beperking verreden. Het pittoreske dorpje Zeijen in Drenthe was hun gastheer met het parcours bij de Brink. Ook Leon 'De Flits van Snits' Brinksma en zijn piloot Patrick Knippels waren aanwezig om de titel van vorig jaar te prolongeren.

Kort en bochtig parcours

Het was een lastig parcours, met name voor de tandem. De afstand was maar 1.09 km per ronde met ook nog eens acht scherpe bochten. Waar de solorenners als een snelle Porsche de bochten konden nemen, was de tandem daar net een vrachtwagen met aanhanger. Op de rechte stukken konden ze nog aardig wat snelheid maken, maar de snel opeenvolgende bochten haalden die snelheid er dan weer uit.

Maar Patrick en Leon hielden vol en na 25 km gereden te hebben kwam het Fryske Tandem Team als 3e overall over de streep. Niet gewonnen, maar wel voor de 5e keer NK op de weg in de categorie tandems.

Wouter Bos bij prijsuitreiking

Oud-politicus Wouter Bos deed de prijsuitreiking. Sinds 2021 is hij voorzitter van de KNWU. Speciaal voor de categorie ID-cycling was Bos afgereisd naar Zeijen. Hij wilde deze groep renners graag een keer in actie zien. De aanwezigheid van de voorzitter gaf extra waardering vanuit de KNWU aan renners met een verstandelijke beperking.

NK tijdrijden

In augustus is het NK tijdrijden in Lieveren. Daar wil Leon met zijn piloot voor de 6e opeenvolgende keer het rood-wit-blauwe tricot om zijn schouders hebben. Dan mag hij zich weer een jaar Nederlands kampioen noemen. Aan zijn inzet zal het in ieder geval niet liggen!