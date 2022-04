Flits van Snits start seizoen goed

URETERP- Nu het leven zo langzamerhand weer terugkeert naar het oude, is ook het wielerseizoen weer losgebarsten. Zo ook voor Leon 'de Flits van Snits' Brinksma. Op Tweede Paasdag deden hij en zijn piloot Benny mee aan de Ronde van Ureterp. Voor het eerst mochten de ID G-wielrenners meedoen aan deze wedstrijd. En met succes: voor de eerste keer dit seizoen stonden de beide heren op de hoogste trede van het podium!

De wedstrijd verliep voorspoedig. Al snel had er zich een kopgroepje van drie personen gevormd die elkaar bijna de gehele wedstrijd in de gaten hielden. Echter met nog drie ronden te gaan ging de Fryske Tandem er vandoor. De andere twee konden hen niet meer bijhouden en gingen het gevecht aan om de tweede en derde plaats. Met een voorsprong van ruim 37 seconden ging de Fryske Tandem juichend over de streep.

De eerste overwinning is binnen. Op naar de volgende wedstrijd op zondag 24 april. Dan verschijnen Leon en Benny aan de start van de KMC Ronde van de Gouden Ketting in Drachten.