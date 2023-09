Flits van Snits prolongeert zijn 6e NK titel tijdrijden

DEVENTER- Afgelopen weekend werd het NK tijdrijden bij de ID cycling in Deventer verreden. Zou het Leon lukken om zijn 6e titel veilig te stellen? Leon had niets aan het toeval overgelaten en een bike fitting voor zijn tijdrit fiets laten doen om de perfecte zithouding te vinden. Dit werd gesponsord door Thomas Wobma en het resultaat bleef niet uit. Goed weggedoken achter zijn piloot, Fabian de Wolf, vlogen ze over de baan. Met een gemiddelde van bijna 45 km werd de 15 km over het bochtige parcours overbrugd.