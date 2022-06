Flits van Snits overwint obstakels en schittert op Special Olympics

SNEEK/HENGELO- Krap drie dagen voor zijn deelname aan de Special Olympics zat Leon 'De Flits van Snits' Brinksma met de handen in het haar. Zijn piloot was genoodzaakt om op het laatste moment af te zeggen wegens blessures. Zijn droom om zijn titels te prolongeren spatte uiteen.

Leon is voor zijn sport afhankelijk van een zogeheten piloot. Die zit voorop de tandem, stuurt en bepaalt de koers. Zonder piloot kon Leon onmogelijk meedoen aan de Special Olympics. Hij is namelijk licht verstandelijk gehandicapt en slechtziend. Een oproepje in deze krant en zelfs een gesprek in de uitzending van No derfoar! op Omrop Fryslân, leverden helaas niets op. Op vrijdagochtend wist De Flits nog niet of hij dat weekend überhaupt kon starten. Toch ging hij maar onderweg naar Twente voor de openingsceremonie.

Zoektocht naar een piloot

In Twente waren ze inmiddels op de hoogte van de situatie en werd alles op alles gezet om Leon toch aan de start te laten verschijnen. En daar was de redding: Job Kappen (50) wilde wel met Leon gaan fietsen. Job had zich aangemeld als vrijwilliger om tijdens het weekend bij het wielrennen te helpen.

Nou, die hulp kwam als geroepen! Hoewel Job wel ervaring had met wielrennen, had hij nog nooit op een tandem gefietst - laat staan een racetandem. Bovendien was hij nog maar net hersteld van corona en pas weer begonnen met fietsen. Maar na een kort voorstelrondje (letterlijk en figuurlijk) besloten Leon en Job er het beste van te maken. En hoe!

Tijdrit zaterdag

Dat een tijdritfiets ook nieuw was voor kersverse piloot Job, was niet te merken. Tijdens de tijdrit van 2 km vloog het duo over de wielerbaan van Oldenzaal.

Ze overweldigden de concurrentie en eindigden met een gemiddelde snelheid van 42,4 km per uur ruim bovenaan. De eerste titel was binnen!

Tijdrit en wegrit zondag

Op zondag stonden er twee wedstrijden op het programma: een tijdrit van 5 km en een gemengde wegwedstrijd van 25 km. Ook bij deze wedstrijden was niet te merken dat de mannen elkaar pas twee dagen geleden hadden leren kennen.

De tijdrit van 5 km werd gereden met een gemiddelde van 40,3 km per uur. Dit hoge tempo resulteerde in de tweede gouden plak van dit weekend.

De gemengde wegwedstrijd van 25 km was iets lastiger. Piloot Job bepaalde een goede koers en het duo had weer een hoog tempo te pakken. Er zat echter ook een flinke klim in het parcours. Dit is voor een tandem zwaarder dan voor een solorenner, dus hier konden de solorenners uitlopen. Het duo werd nipt tweede, maar dit was wel zilver met een gouden randje.

Twee keer goud en een keer zilver

Waar Leon aan het begin van de Special Olympics nog onzeker was of hij überhaupt aan de start kon verschijnen, vertrok hij zondagavond met twee prachtige gouden en een zilveren plak om zijn nek.

Wat een prestatie om met een onbekende piloot dit resultaat neer te zetten! Dank je wel, superpiloot Job! Jammer dat Sneek – Oldenzaal een beetje ver fietsen is, anders zou hij een waardevolle toevoeging aan het Fryske Tandem Team zijn geweest.

Foto's Oude Lashof Photography OWC Oldenzaal