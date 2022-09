Flits van Snits doet het goed bij Sanne’s race in Amsterdam

AMSTERDAM- Zondag, 11 september was er weer een wedstrijd voor de Flits van Snits Leon, samen met zijn piloot Patrick Knippels. Deze wedstrijd werd georganiseerd door Only Friends uit Amsterdam, ter nagedachtenis aan hun jong overleden lid Sanne.

Only Friends is een grote sportvereniging voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en biedt vele sporten aan waaronder ook het wielrennen. Het weer was goed, de accommodatie was goed en de lunch voor de renners en begeleiders was uitstekend. Kortom, alle voorwaarden voor een leuke wedstrijd waren aanwezig.

Voorspoedige start

De start van het Fryske Tandem Team verliep voorspoedig en tijdens de gehele wedstrijd van 45 minuten en drie ronden bleven ze bij de groep van 5 koplopers. Zelfs bij de bel van de laatste ronde waren de 5 nog bij elkaar. Of er zou in de laatste ronde een demarrage komen, of het kwam op de sprint aan. En dat laatste gebeurde, met donderend geweld kwam het Fryske Tandem Team, samen met Jayden Dekker op de finish af, nek aan nek. Maar helaas liep de ketting bij het Fryske tandem team van het grote blad af en verloren ze nipt van Jayden met een verschil van nog geen halve seconde.

Overall dus tweede, maar wel winnaar bij de tandems. Zondag, 23 oktober zal de laatste wedstrijd van dit seizoen in Breda verreden worden. Veldrijden neemt dan de plaats in van het wegwielrennen. Maar volgend jaar staat het Fryske Tandem Team er weer. Dan met een spiksplinternieuwe tandem die nu in aanbouw is.