Flinke wateroverlast in Woudsend

WOUDSEND - Door de extreme regenval is in Woudsend flinke wateroverlast ontstaan. Inmiddels zou er meer dan 100 mm regenwater gevallen zijn.

De brandweerkorpsen van Woudsend, Sint Nicolaasga, Balk, Heeg en Bolsward zijn ter plaatse om het water weg te pompen. Er zijn meerdere straten ondergelopen. Bij sommige huizen aan de Melchior Clantstrjitte loopt het water al naar binnen.

Het centrum van Woudsend heeft ook last van het water en in de rondweg om het dorp heen is het Ie-aquaduct afgesloten.

De hulpdiensten hebben vanwege de wateroverlast Grip1 afgekondigd.

Naast de brandweer zijn ook particuliere bedrijven ter plaatse om te helpen.