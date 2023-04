Flinke file en ongeluk op A7

BOLSWARD- Door een storing in de Kruiswaterbrug bij Bolsward staat het verkeer in westelijke richting op de A7 stil. Dinsdagavond was daar ook al een storing.

De brug was eerst in beide richtingen in storing, waardoor er aan beide kanten een lange file stond. In de staart van de file in westelijke richting heeft bovendien een ernstig ongeluk plaatsgevonden, bij Nijland. Hulpdiensten zijn aanwezig, waaronder een traumahelikopter.

Het verkeer in oostelijke richting rijdt inmiddels weer. Monteurs zijn ter plaatse en proberen ook de storing in de andere richting te verhelpen. Het verkeer wordt tot die tijd omgeleid over de A32 via Leeuwarden.