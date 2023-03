Flets VC Sneek boekt wel maximale triomf op Donitas: 0-4

GRONINGEN- De heren van VC Sneek hebben hun koppositie verder verstevigd. In de Struikhal werd er in vier sets gewonnen van Plainwater Donitas dat de rode lantaarn met zich mee torst. Een zege met glans was het allerminst want de gasten moesten tot het uiterste gaan om dit matige duel over de eindstreep te trekken.

Alle sets winnen

Midblokkeerder Rutger Zoodsma was duidelijk in zijn analyse: “ We deden vandaag ongeveer alles fout wat er fout kon gaan, maar de tegenstander deed gelukkig nog meer fout”. De Snekers deden daarbij een ding zeker beter namelijk door alle sets winnend af te sluiten. (23-25, 22-25, 26-28 en 20-25)

Onderschatting

Trainer/coaches Edward Kamphuis en Patrick Koelemij hadden hun troepen gewaarschuwd voor onderschatting. “In het vacuüm van de nummer één tegen de hekkensluiter zie je vaak onderschatting en dat is toch onderhuids aanwezig”, zei Kamphuis. Donitas kwam sterk uit de startblokken ondanks het feit dat het halve team nog in de skisfeer verkeerde. De thuisclub bleef steeds in het spoor van de lijstaanvoerder mede door de eigen fouten van de Snekers. “De volle tribune met trommels ging achter de thuisclub staan en iedereen voelde dat we een zware dobber zouden krijgen, ”meldde Kamphuis.

Slechte generale

De gasten moesten voor elk punt voluit en VC Sneek pakte in de slotfase steeds de big points. “Persoonlijk denk ik dat Donitas één of twee punten verdiend had, maar hun harde werken werd niet beloond.” Na vier sets dus alle punten mee naar het Friese land. “Laten we hopen dat deze slechte generale een goede repetitie oplevert thuis komende week tegen Pegasus."

Clash tegen Pegasus

Door ook de winst van achtervolger Pegasus blijft het verschil tussen de Snekers en de ploeg uit Nijmegen zeven punten. Komende zaterdag staat de absolute clash tussen beide teams op het programma en bij winst kan het kampioenschap de ploeg van Edward Kamphuis en Patrick Koelemij niet meer ontgaan met daarna nog drie duels voor de boeg.

Bron: VC Sneek