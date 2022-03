Flemming, StukTV, Fokke Simons, Jet van der Steen en veel talent uit de regio op VERS! Festival: De kaartverkoop start 25 maart

SNEEK - Het programma voor VERS! 2022 is bekend. Onder meer Flemming, StukTV, Fokke Simons en Jet van der Steen treden zaterdag 18 juni op bij het festival voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar dat jaarlijks door CKS wordt georganiseerd. Traditiegetrouw biedt VERS! een podium aan muziektalent uit Súdwest-Fryslân. In totaal treden vijftien bands en singer-songwriters op, verdeeld over drie podia bij het Bolwerk en kunstencentrum Atrium. Verder is er een plein met dj's, racesimulatoren, loungeplekken, arcade games en drankjes. Het festival begint om 20.00 uur en duurt tot middernacht. De kaartverkoop start vrijdag 25 maart.

Flemming

Flemming (Flemming Viguurs) won in 2016 het programma Giels Talentenjacht en had daarna succes met het nummer 'Digital Age'. In 2019 bracht hij zijn debuutalbum Black & Grey uit. Ook is hij medeauteur en zanger van ‘Miss You’ van Tungevaag, Sick Individuals en Marf. Het nummer stond in diverse Europese en Amerikaanse hitlijsten. Na zijn Engelstalige successen is Flemming, die samenwerkte met Glennis Grace, Kriss Kross Amsterdam en vele anderen, zich gaan focussen op Nederlandstalig werk.

StukTV

Presentatoren Giel, Thomas en Stefan van StukTV maken spraakmakende, bizarre, humoristische en uitdagende content. Series als Jachtseizoen, De Kluis, Woensdagopdrachten en Stuk-X worden miljoenen keren bekeken op YouTube en social media. Daarnaast is StukTV muziekproducer.

Fokke Simons, Jet van der Steen

Fokke Simons is een van de grootste hiphopsensaties van Nederland. In hun teksten en aanstekelijke producties gaan zelfspot en humor hand in hand met een bak talent. Het viertal combineert hiphop, pop en house tot één sound in hits als 'Oh My', 'Ballin' en 'Fancy'. De 19-jarige Jet van der Steen bereikt vanuit haar slaapkamer een groot publiek door regelmatig covers en hertalingen te plaatsen op TikTok, Instagram en YouTube. Eind vorig jaar bracht ze haar eerste single uit, 'Uitzichtloos'.

Orange Effects, Raptiel

Toegankelijkheid ontmoet complexiteit in een kunstig midden bij de broers Sander en Martijn van der Sluis van Orange Effects. Hun mix van hiphop, R&B en pop plus de persoonlijke en kwetsbare teksten teksten vol esthetische overgave zorgen voor een unieke, dromerige sfeer. Raptiel, oftewel Martijn Werkhoven uit Franeker, is dankzij zijn comedyrap met dansbare beats behoorlijk bekend geworden op TikTok. Raptiels Friese covers van bekende hits worden meer dan honderdduizend keer bekeken.