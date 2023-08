FK Fierljeppen in Winsum live te volgen bij Omrop Fryslân - Vele kanshebbers voor de Sulveren Pols

Glêzen Ljepster

Ook bij de vrouwen is er een wisselprijs voor de verste sprong van de dag: Glêzen Ljepster. Die prijs bestaat sinds 2016. Titelverdediger is Marrit van der Wal (25) uit It Heidenskip. Ze is Nederlands recordhoudster (18.19 m) en won het FK voor het eerst in 2014. In 2016 won ze voor het eerst de Glêzen Ljepster. Dat is een wisselprijs. Die won ze opnieuw in 2019, en ook in 2021 en 2022.

Wie de wisselprijs drie keer op rij wint, of vijf keer in totaal, mag die prijs houden. Mocht Marrit van der Wal het FK winnen, dan wordt zij de eerste vrouw die dat haalt. Het is ook haar enige kans, want ze heeft aangekondigd dat ze na dit seizoen stopt met fierljeppen. Andere kandidaten bij de vrouwen zijn Sigrid Bokma (PR 17.08) en Hanneke Westert (PR 17.63) Jongens en meisjes

Er zijn vijf Friese titels te verdelen. Naast de mannen, de vrouwen en de junioren gaan ook de jongens en de meisjes op jacht naar goud. Bij de jongens zijn de beste papieren voor klassements aanvoerder Sietse Lefferts, titelverdediger Brent Monsma en NFM-winnaar Timo van der Knaap. In de categorie meisjes is Noa de Boer favoriet. Zij won al 9 wedstrijden. Andere kanshebbers zijn Jeltske Terpstra en Sanne Bouwstra. Het FK in Winsum is zaterdag live te volgen bij Omrop Fryslân op televisie, radio en online. De uitzending begint om 13.30 uur. Bron: Omrop Fryslân (Freark Wijma)