Fit, veilig én gezellig doortrappen met de Fiets Totaal Doortrap Dag

SUDWEST-FRYSLAN - In beweging blijven, genieten van de mooie natuur en in contact komen met gezellige andere seniore fietsliefhebbers. Klinkt dat voor jou als de perfecte combinatie? Dan is de Fiets Totaal Doortrap Dag misschien wel iets voor jou. Deze dag is bedoeld om gezellig samen te fietsen en meer te leren over veiligheid op de fiets.