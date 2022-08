Finx Open tennistoernooi 2022

SNEEK- De loting is gedaan en de speelschema’s zijn gemaakt. Aankomende week zullen 218 spelers hun beste beentje voorzetten op ons tennispark! De wedstrijden gaan van start tussen 17:00 en 21:15. Het belooft weer een sportief en gezellig toernooi te worden met veel Nomianen op én naast de baan.

Een toernooi als dit kan niet bestaan zonder sponsor. Finx Accountants & Belastingadvies heeft vanaf de eerste editie haar naam graag aan dit toernooi verbonden. Johan Kuperus namens Finx en lid van Nomi: Het toernooi brengt al vanaf de allereerste editie een sportieve maar ontspannen sfeer met zich mee. Ook spelers en publiek van buiten Sneek komen graag naar Finx Open. Wie zou dat nou niet willen sponsoren.

We wensen alle deelnemers veel speelplezier! Toeschouwers zijn ook van harte welkom om één of natuurlijk meerdere dagen ons park te bezoeken en de deelnemers aan te moedigen! Jullie kunnen ook online de uitslagen inzien via de volgende link:

https://mijnknltb.toernooi.nl/tournament/c6c8a823-7f9d-4d96-9924-bddad5cec19e/Matches