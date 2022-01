Financiering voor ontwikkeling lokale duurzame energie-initiatieven

LEEUWARDEN- Om de ontwikkeling van lokale duurzame energieproductie te stimuleren, heeft de provincie de ontwikkelfinanciering LEI-Fryslân (Lokale Energie Initiatieven) opgezet. Hiermee kunnen energiecoöperaties in de ontwikkelfase van hun project ondersteuning krijgen. Het betreft projecten op het gebied van zonne- en windenergie, opslag, biomassa, warmte of een combinatie hiervan die hun directe omgeving laten meeprofiteren van de opbrengsten. Voor de financiering is in totaal drie miljoen euro beschikbaar en financiering loopt via het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE).

Goede ideeën voor lokale, duurzame energieprojecten stranden vaak in de beginfase van het project. De initiatiefnemers beschikken vaak niet over het geld om specialistische onderzoeken uit te voeren of andere belangrijke stappen te maken om te komen tot een vergunning en een financierbare business case voor het project. Hiervoor kunnen deze initiatieven vaak niet terecht bij een bank. Daarom start de provincie Fryslân, samen met het FSFE en Ús Koöperaasje, een ontwikkelfinanciering voor lokale energie initiatieven (LEI).

Samenwerking

Ús Koöperaasje is de koepel van Friese, lokale energiecoöperaties en verbindt al zo’n zestig energiecoöperaties in Fryslân met elkaar. Ús Koöperaasje kan lokale initiatieven signaleren en deze begeleiden in het proces om te komen tot haalbare en voor de omgeving renderende energieprojecten. Het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) verstrekt risicodragend kapitaal voor energieprojecten en kan bij gebleken haalbaarheid de ontwikkeling van projecten meefinancieren.

Bestuursakkoord

De realisaasje fan dit ûntwikkelfûns is ien fan de resultaten út it bestjoersakkoart 'Lok op 1'. “De enerzjytransysje is kânsleas sûnder maatskiplik draachflak. Ik bin bliid te sjen dat dit yn Fryslân faak aktyf oppakt wurdt. Fryslân is unyk yn it fan ûnderop kreëarjen fan duorsume enerzjyproduksje. Enerzjykoöperaasjes en oaren rinne soms tsjin problemen oan by it ûntwikkeljen fan in grut inisjatyf ta in echte business case. Wy slute oan by de sterke kant fan Fryslân troch inisjatyfnimmers dêrby te stypjen,” aldus energiegedeputeerde Sietske Poepjes.