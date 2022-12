Financiële steun voor topsporters in Súdwest-Fryslân

SNEEK- Topsporters en aanstormend talent uit Súdwest-Fryslân kunnen ook in 2023 gebruik maken van het topsportfonds. Dit is een financiële tegemoetkoming van maximaal €1000,- voor sporters met een sportstatus van NOC*NSF of status van Nationaal talent.

“We fine it belangryk om in sûne en sportive gemeente te wêzen. Sa wolle wy ynvestearje yn it sporttalint fan Súdwest-Fryslân. Sy ynspirearje jong en âld om te sporten en te bewegen, om sûn te libjen. En dêrneist fertsjintwurdigje se ús op nasjonaal en ynternasjonaal nivo. Dêr binne we grutsk op!” zegt wethouder Bauke Dam

Wat is het topsportfonds?

Gemeente Súdwest-Fryslân wil zoveel mogelijk lokaal talent steunen in hun weg naar de top. Iedere sporter moet de mogelijkheid hebben om zijn of haar talent te kunnen ontwikkelen. Zonder de benodigde financiële middelen is het moeilijk om je als getalenteerd sporter of topsporter verder te ontwikkelen. Om hier aan bij te dragen kunnen sporters twee keer per jaar een beroep doen op het topsportfonds voor een bedrag van €500,-.

Voor wie is het topsportfonds?

Iedere sporter vanaf 12 jaar met een sportstatus van NOC*NSF en sporters met de sportstatus als Nationaal Talent/Belofte kan de bijdrage aanvragen. Ook aanstormend talent van bijvoorbeeld een Friese selectie kan gebruik maken van de regeling. Voor talent op regionaal niveau is er bijna geen financiële ondersteuning, maar ze trainen vaker, spelen meer wedstrijden en reizen vaak verder dan een sporter bij een lokale sportvereniging. Met het topsportfonds biedt de gemeente ook deze sporters een steuntje in de rug.

AanvragenSporters kunnen de aanvraag voor het topsportfonds doen via de website van de gemeente Súdwest-Fryslân of contact opnemen om te horen of zij in aanmerking komen voor de bijdrage.