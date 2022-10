Financiële steun voor cultuurverenigingen

SUDWEST-FRYSLAN - Cultuurverenigingen opgelet! Er zit nog geld in de pot van twee regelingen: ‘Leve de Vereniging’ en ‘Een jaarrond cultuur’. Heb je goede ideeën om jouw vereniging te promoten of wil je activiteiten organiseren om extra leden te werven? Maar dan gebruik van een van de subsidies. Een aanvraag is sneller gedaan dan je denkt.

Renneke Piersma van Zangkoor ‘Net Seure Mar Sjonge’ uit Warns: "We zagen op de Facebook-pagina van de gemeente de subsidieregeling 'Leve de Vereniging' voorbij komen. We hebben het toen gelijk opgezocht op de website. Aanvragen was niet moeilijk. We moesten een plan van aanpak en begroting indienen. Het geld gebruiken we voor promotie om nieuwe leden te werven. Ons doel is versterking van ons koor en daar is bekendheid voor nodig. Je moet wel zichtbaar zijn."

Om een jaarronde cultuuragenda te krijgen, is er ook geld beschikbaar voor extra activiteiten die plaatsvinden in het eerste of laatste kwartaal van het jaar. Met terugwerkende kracht aanvragen behoort ook tot de mogelijkheden! Lees hier meer over de regelingen en vraag ze aan.