Finalisten Verkiezing Friese Onderneming van het Jaar 2022 bekend!

Het proces om tot één winnaar te komen, start met een lange ‘pitchlijst’. Deze lijst is gebaseerd op aangedragen bedrijven. Ondernemers, gemeenten, ondernemersverenigingen, werknemer, vrienden en familie dragen een bedrijf – of de eigen onderneming – voor. Een werkgroep selecteert uiteindelijk zes genomineerden en deze zes genomineerden presenteren zichzelf aan de jury. Nadat de nominatie is aanvaard, doen de zes bedrijven mee aan de Business Maturity Model Scan (BMM). Die scan beoordeelt de “volwassenheid” van de genomineerde ondernemingen op het gebied van strategie, mate van innovatie, bedrijfsvoering en financiële resultaten. Dat laatste onderdeel is vervolgens nader uitgediept door financiële specialisten van de Rabobank.

Naast alle kerngegevens die uit de BMM-scan komen, de cijfermatige onderbouwing en de presentatie laat de jury zich bij haar beoordeling inspireren en leiden door de innovatie en inventiviteit binnen de bedrijven. Zij let daarbij ook op de mate waarin de bedrijven offensief kansen weten te creëren én benutten die zich aandienen door veranderende (markt)omstandigheden. Natuurlijk wordt gelet op het duurzame beleid van de onderneming ten aanzien van het menselijk kapitaal en de omgeving.

In aanloop naar de finale op dinsdag 12 april bezoekt de jury alle drie de finalisten voor een verdieping in de bedrijfsvoering, het product, de markt en de mensen die er werken. De jury bestaat uit ondernemer Jennifer Westers, ondernemer René de Heij, ondernemer en winnaar van vorig jaar Pieter Kooi van Kooi en staat onder leiding van gedeputeerde Friso Douwstra. De drie finalisten maken zich op voor de finale waarbij zij zich presenteren aan ondernemend Fryslân, fans en natuurlijk de jury. Elske DeWall gaat de finale presenteren.

A.P. van den Berg uit Heerenveen

De wereld verandert. We bouwen groter, hoger, zwaarder, dieper. Door nauwkeurig en betrouwbaar bodemonderzoek wordt gebouwd aan een veilige toekomst. A.P. van den Berg is een innovatief familiebedrijf uit Heerenveen en ontwikkelt en fabriceert al ruim 50 jaar onderscheidende apparatuur voor bodemonderzoek voor zowel land als offshore toepassingen. Door Fries ondernemerschap en technologisch lef heeft A.P. van den Berg een marktleidende positie verworven. De sondeerapparatuur vindt zijn weg over de hele wereld. Bij A.P. van den Berg is innovatie dagelijkse kost voor alle 50 werknemers.

www.apvandenberg.com

Jongia uit Leeuwarden

Jongia Mixing Technology heeft als innovatieve leverancier van roerwerken in de loop van het meer dan 80-jarige bestaan een leidende positie in Nederland verworven. Inmiddels worden Jongia’s hoogwaardige roerwerken en mixers over de hele wereld geëxporteerd. In samenwerking met u creëren we de meest efficiënte oplossing voor uw roer- of mengtoepassing. Jongia’s engineering team is gespecialiseerd in het 3-D designen van roerwerksystemen.

Daarnaast vervaardigen ervaren vakmensen de roerwerken op de modernste machines in onze fabriek van 6000 m2. Uw roerproces is bij Jongia in goede handen!

www.jongia.nl

Wajer Yachts uit Heeg

Wajer Yachts is een Nederlands familiebedrijf met een internationaal werkveld. Op de werf in Heeg wordt met een team van circa 200 collega’s gewerkt aan de ontwikkeling, het design en de bouw van zo’n 40-50 jachten per jaar. In Lemmer produceren we ons nieuwste model, de Wajer 77.

Met het Wajer Care programma bieden wij onze klanten vanuit de service hubs in o.a. Zuid-Frankrijk, Spanje en Amerika een ongeëvenaarde service. Eigenaar zijn van een Wajer betekent namelijk maximaal vaarplezier, “Without a Worry”.

www.wajer.com