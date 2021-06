Finalisten Verkiezing Friese Onderneming van het Jaar 2021 bekend!

Het proces om tot één winnaar te komen, start met een lange ‘pitchlijst’. Deze lijst is gebaseerd op aangedragen bedrijven. Ondernemers, gemeenten, ondernemersverenigingen, vrienden en familie dragen een bedrijf – of de eigen onderneming – voor. Een werkgroep draagt uiteindelijk zes genomineerden voor aan de jury. Nadat de nominatie is aanvaard, doen de zes bedrijven mee aan de Business Maturity Model Scan (BMM) van Deloitte. Die scan beoordeelt de “volwassenheid” van de genomineerde ondernemingen op het gebied van strategie, mate van innovatie, bedrijfsvoering en financiële resultaten. Dat laatste onderdeel is vervolgens nader uitgediept door financiële specialisten van de Rabobank.

Een week voorafgaand aan de halve finale is Future Fuels Wholesale getroffen door vervelende omstandigheden in de privésfeer. Naar aanleiding daarvan hebben zij zich teruggetrokken uit de strijd. In afstemming met de jury en de voorzitter van de werkgroep heeft de organisatie besloten om de halve finale door te laten gaan met 5 genomineerden.

Naast alle kerngegevens die uit de BMM-scan komen, de cijfermatige onderbouwing en de presentatie laat de jury zich bij haar beoordeling inspireren en leiden door de innovatie en inventiviteit binnen de bedrijven. Zij let daarbij ook op de mate waarin de bedrijven offensief kansen weten te creëren én benutten die zich aandienen door veranderende (markt)omstandigheden. Natuurlijk wordt gelet op het duurzame beleid van de onderneming ten aanzien van het menselijk kapitaal en de omgeving.

In aanloop naar de finale op dinsdag 7 september bezoekt de jury alle drie de finalisten voor een verdieping in de bedrijfsvoering, het product, de markt en de mensen die er werken. De jury bestaat uit ondernemer Jennifer Westers, ondernemer René de Heij, ondernemer en winnaar van vorig jaar Jan Baljeu van Friesland Lease en staat onder leiding van gedeputeerde Sander de Rouwe. De drie finalisten maken zich op voor de finale waarbij zij zich presenteren aan ondernemend Fryslân, fans en natuurlijk de jury. Elske DeWall gaat de finale presenteren.

De zomer kent veel sportieve hoogtepunten. Heerenveen is de sportieve hoofdstad van onze provincie en dit jaar het podium van de finale. Met als thema ‘’n Gouden Plak voor Fries Ondernemerschap’, schitteren de drie finalisten. Bakker Transport & Warehousing – de winnaar van de 2019-editie – is onder andere gastheer van de honderden gasten die bij de finale worden verwacht. Uiteindelijk wordt 1 van de finalisten opgenomen in de eregalerij van ondernemend Fryslân.

FibreMax uit Joure

FibreMax produceert sinds 2004 de sterkste kabel ter wereld in Joure. Met hun unieke en gepatenteerde eindeloze wikkelproces produceren ze kabels met de hoogst mogelijke efficiëntie.

Deze kabels worden voor elke klant op maat gemaakt, met vezels als Aramid, Dyneema, PBO en Carbon. De kabels zijn het sterkste alternatief voor de conservatieve staaloplossingen. We kunnen de huidige stalen versie vervangen door een alternatief dat tot 85% lichter is, tot 7 keer langer meegaat en geen onderhoud nodig heeft.

www.fibremax.nl

Kooi uit Drachten

‘Bouwen aan de toekomst mag nooit ten koste gaan van veiligheid en een goede nachtrust’. Kooi gelooft dat iedereen een rustige en ongestoorde nachtrust verdient. Daarom observeren en signaleren ze met tijdelijke, mobiele en innovatieve camerabewaking en broeidetectie. Zo voorkomen ze diefstal en schade op uw bouwplaats of locatie. Sinds de oprichting in 2010 zijn ze uitgegroeid tot een internationaal kennis- en sparringpartner. Met meer dan 150 medewerkers zijn zij actief in 22 Europese landen. Rest Assured. .

www.247kooi.nl

Machandel BV uit Haulerwijk

Al meer dan veertig jaar produceert Machandel BV Biologische en Biodynamische conserven in glas. Het is de enige 100% Biologische conservenfabriek in Europa. Pindakaas, Notenpasta’s, Verse groenten, Peulvruchten, Appelmoes, Mayonaise en Kokosnootolie zijn de grootste producten. De ruim 500 verschillende halffabricaten worden onder het Machandel merk en private labels op de markt gebracht. Het afzetgebied is Europa. Ook daarbuiten is Machandel BV aan het groeien en te koop in Biologische supermarkten, speciaalzaken en de traditionele retail.

www.machandel.com