Finalisten Ondernemersprijs 2023 bekend

SNEEK- De drie finalisten voor de prijs ‘Beste bedrijf van Súdwest-Fryslân zijn bekend. Altis, EFKO Beton en Groencentrum Witmarsum maken kans op de Ondernemersprijs. Over een maand wordt tijdens het grote ondernemersevent in het Theater Sneek bekend gemaakt wie er met de prijs vandoor gaat.

De jury ging afgelopen week langs bij de zes genomineerden voor de Ondernemersprijs 2023. Zes bedrijfsbezoeken die allen erg inspirerend en veelbelovend waren. Vervolgens kwam de jury bijeen om de knoop door te hakken.

De finale

De drie finalisten verschijnen voorafgaand aan de finaleavond nog een keer voor de jury. Zij mogen hun bedrijf pitchen en vertellen waarom zij denken het beste bedrijf van Súdwest-Fryslân te hebben. De jury zal zich vervolgens beraden over welke bedrijf de Ondernemersprijs van 2023 wint.

De ondernemersprijs is een initiatief van de gemeente Súdwest-Fryslân en Ondernemersfederatie Súdwest-Fryslân. Het is, na 2019 en 2021, de derde keer dat deze prijs wordt uitgereikt. Het doel van de prijs is om verbinding en bewustzijn te creëren bij ondernemers en hen te inspireren om over te gaan tot actie gericht op relevante thema’s.

Hét Ondernemersevent 2023

Op 28 november vindt het Ondernemersevent 2023 plaats. Tijdens deze avond neemt ondernemer en inspirator Ruud Koornstra de aanwezigen mee over het thema Ondernemen met Impact. Hoe zorg je ervoor dat je als ondernemer en als bedrijf impact maakt in jouw omgeving. Tijdens de avond wordt toegewerkt naar de climax van de verkiezing: ‘Beste bedrijf van Súdwest-Fryslân’. Aansluitend is er gelegenheid voor de aanwezigen in gesprek te gaan met collega-ondernemers en de gemeente.

Wethouder Bauke Dam kijk uit naar het bijzondere event: “De vorige keer konden we door coronamaatregelen ondernemers niet verwelkomen in het theater. Nu gaat dat gelukkig wel en ik kijk ernaar uit om onze ondernemers te zien tijdens het ondernemersevent. Het belooft een prachtige en inspirerende avond te worden met een mooi programma en toonaangevende ondernemers.”