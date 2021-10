Finalisten Ondernemersprijs 2021 bekend

SNEEK- De drie finalisten voor de prijs ‘Beste bedrijf van Súdwest-Fryslân zijn bekend. Brandsma Digitaal Meten, Tegelgroothandel Julius van der Werf en The Imagineers maken kans op de Ondernemersprijs. Over precies een maand wordt tijdens het grote ondernemersevent in het Theater Sneek bekend gemaakt wie er met de prijs vandoor gaat.

Het proces

De jury ging afgelopen week langs bij de 7 genomineerden voor de Ondernemersprijs 2021. Zeven bedrijfsbezoeken die allen erg inspirerend en veelbelovend waren. Vervolgens kwam de jury bijeen om de knoop door te hakken. Jurylid Wytze G. Rijke van TCNN: “De genomineerde bedrijven zijn stuk voor stuk indrukwekkende voorbeelden van innovatief ondernemerschap in de gemeente Súdwest-Fryslân. Deze pareltjes zijn echter in totaal verschillende branches actief waardoor de eindbeoordeling een lastige exercitie is geweest. Eigenlijk zijn alle genomineerden winnaars, daar mogen ze echt trots op zijn”.

De finale

De drie finalisten verschijnen voorafgaand aan de finaleavond nog een keer voor de jury. Zij mogen hun bedrijf pitchen en vertellen waarom zij denken het beste bedrijf van Súdwest-Fryslân te hebben. De jury zal zich vervolgens beraden over welke bedrijf de Ondernemersprijs van 2021 wint.

De ondernemersprijs is een initiatief van de gemeente Súdwest-Fryslân en haar ondernemersfederatie. Het is, na 2019, de tweede keer dat deze prijs wordt uitgereikt. Het doel van de prijs is om verbinding en bewustzijn te creëren bij ondernemers en hen te inspireren om over te gaan tot actie gericht op relevante thema’s. Dit jaar is dat thema ‘Innovatie’.

Hét Ondernemersevent 2021

Op 15 november vindt het Ondernemersevent 2021 plaats. Inspirerende sprekers nemen aanwezigen mee in de complexiteit van innovatie en ondernemen in een toekomst die aan verandering onderhevig is. Tijdens de avond wordt toegewerkt naar de climax van de verkiezing: ‘Beste bedrijf van Súdwest-Fryslân’. Aansluitend is er gelegenheid voor de aanwezigen in gesprek te gaan met collega-ondernemers en de gemeente.

Wethouder Bauke Dam kijk uit naar het bijzondere event: “We hebben een fantastische groep vindingrijke ondernemers in onze gemeente. Het afgelopen jaar heb ik dat tijdens de bedrijfsbezoeken bij een veel ondernemers met eigen ogen gezien. Ik kijk er dan ook naar uit om ze allemaal terug te zien tijdens het ondernemersevent. En wat betreft de Ondernemersprijs, dat is een mooie stimulans voor de winnaar, maar deze gemeente telt tal van goede, gedreven en gepassioneerde ondernemers. En daar ben ik grutsk op!”