Finalisten Kleine Prijs van Fryslân bekend

De finale in de categorie bands vindt op 17 juni om 20:00 plaats bij Iduna in Drachten. Een act die er met kop en schouders bovenuit stak was alt-rock band Dan and The Middle Men. De band met een Ierse frontman overtuigde de jury met hun originaliteit, gevarieerde songwriting en enthousiaste performance. In Donkerbroek kwam Drôvich met hun Friese black metal als beste uit de bus. Volgens de juryleden was hun set smerig, hard, ruig en lekker. Ze vonden het tof dat de act in het Fries was en werden verrast door de combinatie van het stemgebruik van de zanger. In de laatste voorronde won punkband Graaflandgraaf een plek in de finale. "Een strakke band met een fijne energie en uitstraling", aldus de jury. De twee wildcards zijn naar garagerockband Plain Bizarre en indiepopband Lonely For You Only gegaan.

Het Bolwerk

De finale met singer-songwriters vindt 24 juni om 20:00 plaats in Het Bolwerk in Sneek. De eerste winnaar in deze categorie is singer-songwriter Nina Los. De jury was zeer onder de indruk van haar stem, voorkomen en speelse teksten. De dag erna won Else Lena Ottens de voorronde in het Posthuis Theater in Heerenveen. Ook van haar was de jury onder de indruk, mede door haar goede pianospel, prachtige melodieën en organische performance. De wildcards zijn vergeven aan Annike Horjus en Floor Bruystens.

Finale

De finale in de categorie hiphop vindt op 7 juli plaats in Neushoorn in Leeuwarden. Een van de finalisten is Davide. Volgens de jury viel hij op door zijn persoonlijke, melodieuze en sterke teksten met beats en rhymes die goed op elkaar waren afgestemd. Ook de talentvolle Kid Anarkist is door naar de finale. Met een originele act en een dope flow zag de jury veel potentieel. Finalist Lil Pier bracht een energieke show en zocht veel interactie met het publiek. De jury was enthousiast over zijn eigen geluid en vond het tof dat het Fries was. Last but not least is TrippleG ook door naar de finale. De jury sprak van een energieke show met een goede sound. Zo goed dat hij de potentie heeft om grote podia te rocken. TrippleG wist zijn publiek er van het begin tot het eind bij te houden.