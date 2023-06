Finales nacompetitie: IJVC met twee supportersbussen naar Bakkeveen

IJLST- De apotheose van het voetbalseizoen nadert voor IJVC en ONS Sneek. Nog één wedstrijd in de nacompetitie is er te spelen voor promotie. Voor ONS Sneek betekent dat vierde divisie, voor IJVC derde klasse. ook Heeg komt nog in actie in echt het laatste voetbalweekend van dit seizoen. De Hegemers spelen voor lijfsbehoud in de derde klasse. Als het even meezit kunnen IJVC en Heeg elkaar dus tegenkomen volgend seizoen.