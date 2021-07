Finale van de woensdagavond competitie van De IJsster

SNEEK- Naast schaatsen en skeeleren kun je bij De IJsster ook terecht voor zogenaamde ‘droogtraining’. Dat is een combinatie van hardlopen en schaatsspecifieke sprongen en oefeningen. Ook voor de jeugd zijn er zulke trainingen om de conditie, coördinatie en kracht te vergroten. In de periode vanaf april tot aan de zomervakantie konden de jeugdleden tijdens deze trainingen in het Burgemeester Rasterhoffpark bovendien meedoen aan de woensdagavond competitie.

Op verschillende onderdelen konden ze punten verdienen. Van vlakke sprints tot heuvelsprints en van een individuele 1.3 km loop tot een 1.3 km groepsloop. Bij dit laatste onderdeel gingen de deelnemers in omgekeerde volgorde van de uitslag van start. Op deze manier zou iedereen in principe tegelijk over de finish kunnen komen. Het leverde een spannende strijd op met als verrassende winnares Mirte Dirksen, vlak op de hielen gezeten door Mirthe Blankhorst en Friso Postma.

'Hoeveel sneller of langzamer was je deze keer?’.

Een onderdeel waar ook veel punten op behaald kon worden was het inschatten van de eigen snelheid en die van anderen. Bij veel sporten is dit een belangrijke prestatiebepalende kwaliteit. De reden is dat als je goed aanvoelt hoelang een bepaalde inspanning nog duurt, je je energie efficiënter kunt indelen. Dat is cruciaal als je niet te veel energie over wilt houden op de finish maar ook, en dat is nog belangrijker , als je wilt voorkomen dat je ver voor de finish door je energievoorraad heen bent. Om dit in kaart te brengen, werd bij het herhaald uitvoeren van een opdracht de vraag gesteld: ‘Hoeveel sneller of langzamer was je deze keer?’. Degene die zichzelf het beste kon inschatten sleepte de meeste punten in de wacht. Opvallend goed scoorden hierbij Isa Steegstra en Jildau de Graaf.

In Groep A was het uiteindelijk Paulisca Groenhof die vriend en vijand verraste door de competitie te winnen, voor Anne Veuger en Wietske de Jager. In Groep B stegen Elbrich Kooistra en Elbrich de Jager tijdens de grote finale boven zichzelf uit op de vlakke sprint en sleepten veel punten in de wacht voor het klassement. Het was echter niet genoeg voor een podiumplek. Eva-Sofie Elferink had voorafgaand aan deze finale de eerste plaats stevig in handen en gaf die niet meer af, hoewel Marit van der Meer en Christian Groenhof nog dichtbij kwamen. Ook Huub Adema, Tim Terpstra, Jeljer Visser en Marin Steegstra presteerden goed maar zij misten meerdere onderdelen en liepen daarom punten mis. De jeugdcommissie zorgde met een feestelijke prijsuitreiking voor een fantastische afsluiting van de competitie.