Filosoof Albert Bouwman te gast bij Filosofisch Café Sneek

SNEEK- Het maandelijkse Filosofisch Café in Sneek heeft op dinsdag 16 november de filosoof Albert Bouwman als gastspreker. Bouwman is docent filosofie aan het voortgezet onderwijs in Oosterwolde en organisator van filosofische studiedagen voor onderwijsinstellingen. Hij neemt u mee in een paar kritische overwegingen met uitstapjes naar de biologie en onder meer Aristoteles, Hegel en Afrikaanse cultuur. Zijn lezing heeft als titel "It takes a village to raise a child."

De Nederlandse samenleving is misschien wel te typeren als een tikkeltje eigenzinnig. We zeggen wat we vinden en staan te boek als recht door zee. Menig student uit het buitenland moet wennen aan het Nederlandse onderwijssysteem waarin studenten en leerlingen niet stil de uitleg van de docent beluisteren, maar actief deelnemen door mee te praten. Vrijheid van meningsuiting is een zwaar bevochten voorrecht die in veel westerse landen is ingebed in de cultuur. Een van de gevolgen is dat autoriteit aan kracht heeft ingeboet. We zijn onze eigen autoriteit geworden en een zelfstandig, autonoom individu dat zijn eigen weg, geluk en identiteit bepaalt.

We mogen zelf bepalen wie we willen zijn. Als we willen experimenteren met onze seksuele identiteit, is dat vooral een individuele aangelegenheid. De mening van een ander over wie we zijn, ervaren we als bemoeizucht waardoor die mening zelfs als een taboe wordt ervaren. Klopt dit beeld echter wel? Berust de westerse nadruk op het individu niet op een aantal misvattingen? De bezoekers worden uitgedaagd om na de lezing hierover met de spreker en met elkaar in gesprek te gaan.

Het Filosofisch Café vindt plaats in de zaal van De Walrus, Grote Kerkstraat 8 in Sneek. De avond begint om 20.00 uur, de entree is € 9,50. Op de website www.fcsneek.nl vind u uitgebreide informatie.