Filmhuis Sneek vertoont The Whale van Darren Aronofsky

The Whale is een aangrijpend drama met een fenomenale comeback van acteur Brendan Fraser in de hoofdrol. Het schetst een ontroerend portret van een man die zijn leven opnieuw betekenis wil geven. Charlie leeft teruggetrokken en geeft Engelse les online. Hij heeft ernstig overgewicht en lijkt alles in zijn leven te zijn kwijt geraakt. Toch probeert Charlie, vol hoop, het contact met zijn 17-jarige dochter Ellie te herstellen.

Maar die neemt het hem kwalijk dat hij zijn gezin in de steek heeft gelaten. Langzaamaan ontdekken we hoe Charlie de man geworden is die we zien, en hoe hij hoopt toch een vader voor Ellie te kunnen zijn. The Whale is zowel hartverwarmend als hartverscheurend. Aronofsky maakt je onderdeel van een leven waar je van weg wilt kijken, maar dat je tot tranen toe beroert.