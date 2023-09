Filmhuis Sneek vertoont La syndicaliste van Jean-Paul Salomé

Wanneer vakbondsafgevaardigde Maureen Kearney als klokkenluider een staatsgeheim onthult, brengt ze de Franse nucleaire industrie aan het wankelen. Alleen en tegen alle verwachtingen in, gaat ze de strijd aan tegen ministers en industriëlen om dit schandaal aan het licht te brengen en meer dan 50.000 banen te verdedigen.

Als ze op een dag thuis het slachtoffer wordt van een gewelddadige overval, wordt haar leven volledig overhoop gehaald. Terwijl het politieonderzoek in volle gang is, ontstaan er twijfels over de exacte gang van zaken en verandert de slachtofferrol van Maureen naar die van een verdachte.