Filmhuis Sneek vertoont dinsdag 4 april 'Un Autre Monde' van Stéphane Brizé

SNEEK - Un Autre Monde biedt een kijkje in het leven van de familie Lemesle op het moment dat hun gezinsleven bezwijkt onder de werkdruk van man en vader Philippe. De film toont een herkenbaar, belangwekkend verhaal over de moeilijke keuzes die we moeten maken in het leven. Philippe Lemesle is bedrijfsleider van een Franse fabriek, die in handen is van een Amerikaanse multinational.