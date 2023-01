Filmhuis Sneek vertoont dinsdag 17 januari Mulholland Drive van David Lynch

SNEEK- Betreed opnieuw de wereld van David Lynch met de schitterende 4K-restauratie van zijn meesterwerk en cultklassieker Mulholland Drive. De film heeft na 20 jaar nog niks aan kracht ingeboet en wordt beschouwd als één van de beste films van deze eeuw. Bette Elms is een jonge, ambitieuze actrice die haar geluk beproeft in Hollywood.

Vlak na haar aankomst staat de mysterieuze Rita bij haar op de stoep. Ze heeft een auto-ongeluk gehad, is haar geheugen kwijt en duidelijk op de vlucht. Maar voor wat, en wie is ze? Een adres aan Mulholland Drive zou antwoorden kunnen geven. Maar is Bette zelf eigenlijk wel wie ze denkt te zijn? Na Twin Peaks en Lost Highway verstevigde David Lynch met Mulholland Drive zijn positie als boegbeeld van de surrealistische cinema. Lynch werd destijds voor de film in Cannes gelauwerd als Beste Regisseur.