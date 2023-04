Filmhuis Sneek vertoont dinsdag 11 april de film Tár van Todd Field

SNEEK - Tár, met in de hoofdrol Cate Blanchett als Lydia Tár, de grensverleggende dirigent van een groot Duits orkest. We ontmoeten Tár op het hoogtepunt van haar carrière, terwijl ze zowel een boekpresentatie als de langverwachte live uitvoering van Mahlers Vijfde Symfonie voorbereidt.

In de daaropvolgende weken begint haar leven zich op een bijzonder moderne manier te ontrafelen. Het resultaat is een verschroeiend onderzoek naar macht en de impact en duurzaamheid ervan in de huidige samenleving.

Cinesneek vertoont m.m.v. Filmhuis Sneek de documentaire Sporen van Indië.

Deze bijzonder documentaire van 70 minuten is beperkt te zien in de bioscoop. Op 1 april, de zondagen 2, 9 en 16 april, steeds om 16.00 uur. En, aansluitend aan het filmhuisprogramma, op dinsdag 23 mei om 20.00 uur.

Na vier eeuwen gemeenschappelijke geschiedenis heeft bijna 10% van de Nederlanders Indisch bloed in de familie. In de filmische documentaire ‘Sporen van Indië’ wordt de nationale geschiedenis door presentator Hans Goedkoop tot leven gewekt aan de hand van de historische verwevenheid tussen Indië en de stad Amersfoort, zomaar een stad midden in Nederland.

Producent Reda van der Putten werkte twee jaar aan het vooronderzoek. Presentator Hans Goedkoop schreef het script en presenteert de documentaire. Vele aspecten van de Indische invloeden op de complete Nederlandse maatschappij komen aan bod: De Indo’s, de Molukkers maar ook de veteranen en de Totoks, de plantages en de pensions.