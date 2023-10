Filmhuis Sneek vertoont de film Oppenheimer

SNEEK - Eerst was er de succesvolle proef met de atoombom in Los Alamos in New Mexico. Niet lang daarna schrok de wereld op door de bombardementen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Het leidde tot tweehonderdduizend directe en indirecte doden en luidde het einde van de Tweede Wereldoorlog in.