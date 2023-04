Filmhuis Sneek vertoont de film Aftersun van Charlotte Wells

Twintig jaar later vormen Sophies tedere herinneringen aan deze vakantie een krachtig en hartverscheurend portret van hun relatie, waarbij ze probeert de donkere kant van haar liefdevolle vader te begrijpen. Uiteindelijk verandert dit gevoelige coming-of-agedrama in een bescheiden meesterwerk. Hoe innemend de vakantiebeelden ook zijn, de film is eigenlijk een terugblik, een keten van herinneringen.

Filmhuis Sneek vertoont dinsdag 25 april de film Aftersun van Charlotte Wells.