Filmhuis Sneek met Ierse film The Quiet Girl

The Quiet Girl is het ingetogen en betoverende debuut van de Ierse regisseur Colm Bairéad. De film vertelt een universeel verhaal over het vinden van je eigen plek, gezien door de ogen van de jonge Cáit. Zowel de Ierse taal als het prachtige landschap kleuren haar wereld.

Ierland 1981

Als er opnieuw een kind op komst is, is er voor de jonge, introverte Cáit niet voldoende plek bij haar ouders. Ze wordt voor een zomer naar familie op het platteland gestuurd, waar ze liefdevol wordt opgevangen door tante Eibhlín. Cáit’s stugge oom Seán heeft meer moeite met haar aanwezigheid. Langzamerhand ontdekt Cáit dat er ook in dit huis geheimen zijn. Toch bloeit ze open, maar aan elke zomer komt een einde.

The Quiet Girl was genomineerd voor de Oscar voor Beste Internationale Film. Eerder was het al de grote winnaar bij de Irish Film and Television Awards (onder andere Beste Film en Beste Regisseur).

Link naar de officiële NL trailer: https://www.youtube.com/watch?v=zENqRp55I60