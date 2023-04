Filmhuis Sneek het Britse drama Silver Haze van de Nederlandse Sacha Polak

Franky is een jonge verpleegkundige uit een Londense buitenwijk, die na een traumatische gebeurtenis uit haar jeugd nog altijd op zoek is naar antwoorden. Antwoorden die ze nodig heeft om een toekomst voor zichzelf te kunnen zien. Als Franky verliefd wordt op Florence, een van haar patiënten, ontvluchten ze samen de stad. Aan de kust vindt Franky een veilige plek bij de samengestelde familie van Florence en lukt het haar om het verleden onder ogen te zien.

Samenwerking

Silver Haze is opnieuw een samenwerking tussen Sacha Polak en actrice Vicky Knight, die voor haar rol in Dirty God door Screen Daily werd uitgeroepen tot ‘Star of Tomorrow’. Polak schreef het scenario, dat ze deels baseerde op het leven van de actrice: Knight overleefde als 8-jarig meisje een brand waarbij ze ernstige brandwonden opliep.